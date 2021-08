Ator de 'Chiquititas' está desaparecido há nove dias em SP

A família do ator Daniel Morozetti, conhecido pelo papel de Rui na novela Chiquititas, informou que o rapaz está desaparecido desde o dia 11 de agosto, quando foi visto pela última vez no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo.

Na quinta-feira (19), circularam informações de que ele havia sido encontrado no dia anterior, no entanto, Luciana Canton, atriz e amiga pessoal de Daniel, contou que foi um engano e ele, na verdade, não foi localizado.

“Caros, a informação de que o Daniel foi encontrado não é verdadeira. A mãe dele confirmou. Infelizmente, ele segue desaparecido”, relatou.

Daniel já foi inserido no Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) do Ministério Público de São Paulo. Para ajudar na identificação física, Daniel é descrito com 1,74 m de altura e com uma tatuagem de uma águia nas cores azul, amarela e laranja na perna esquerda.

Antes da novela do SBT, Daniel também atuou em Cidadão Brasileiro (Record, 2006), Maria Esperança (SBT, 2007) e Vende- se um Véu de Noiva (SBT, 2009). De acordo com a revista Quem, por conta da crise do setor artístico gerada pela pandemia, o ator vinha trabalhando como motorista de aplicativo.