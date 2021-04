Ator de Hollywood é preso por golpe de R$ 1,2 bilhão em esquema de pirâmide

O ator Zachary J. Horwitz, conhecido pelo nome artístico Zach Avery, foi preso na terça-feira (6) em Los Angeles acusado de fazer parte de um grande esquema Ponzi em Hollywood. Segundo as autoridades, a pirâmide financeira enganou investidores, dando prejuízo de cerca de R$ 1,2 bilhão.

Avery é acusado de fabricar acordos de licenciamento com plataformas como Netflix e HBO para garantir financiamento para sua distribuidora, a 1inMM Capital LLC, diz o Los Angeles Times. Ele usou todos os fundos para "benefício pessoal", pagando investidores anteriores no estilo de um esquema Ponzi, segundo o FBI.

Parte do valor ainda foi usado para comprar sua casa em 2018 - o imóvel de seis quartos está à venda por US$ 6,5 milhões.

O ator fundou a distribuidora em 2013, dizendo que seria usada para distribuir filmes me inglês no mercado latino-americano, através de parcerias com HBO e Netflix. Em 2015, ele enviou garrafas de uísque caras a investidores com um relatório anual afirmando que a empresa tinha comprado e distribuído com sucesso 49 filmes.

Também alegava que tinha aumentado a parceria, distribuindo filmes também para Austrália e Nova Zelândia.

Os investidores tinham promessa de retorno de até 40% dentro de um ano. Sem fazer os pagamentos, Avery inventou uma troca de e-mails com executivos das empresas de streaming para explicar o atraso. Segundo o FBI, contudo, ele nunca teve essas negociações e sua empresa jamais teve relação comercial com HBO nem Netflix.

Desde dezembro de 2019, ele deixou de cumprir com mais de 160 pagamentos, devendo US$ 227 milhões - cerca de R$ 1,2 bilhão.

Acusado de fraude eletrônica, ele participou de audiência ontem por teleconferência. O procurador pediu que ele continue preso até o julgamento, acreditando que há risco de fuga. Apesar disso, o juiz definiu uma fiança de US$ 1 milhão.

Avery autou em filmes como Last Momento of Clarity, The White Crow, Farming e Corações de Ferro, com Brad Pitt.