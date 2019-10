Ator de 'Minha Mãe é Uma Peça' perde 32kg e vira fisiculturista

Antes e depois de Bruno (Foto: Reprodução)

Conhecido pelo papel de Garib no filme 'Minha Mãe é Uma Peça', o ator Bruno Bebianno perdeu 32 quilos e chegou a entrar em competições de fisiculturismo. Mas a jornada dele pelo esporte durou pouco, pois diretores de TV e cinema disseram que ele tinha que abrir mão da atividade em nome da profissão.

"Eu competi por dois anos, mas competir é complicado para o ator porque envelhece muito. Você fica com a taxa de gordura tão baixa que a pela fica muito seca. Colegas e diretores me disseram: 'Bruno, mantenha o corpo bonito e definido, mas não com aquele 4,5% de gordura porque envelhece demais. É legal, mas para o trabalho de ator não", explicou Bruno à revista Quem.

"Eu nunca tinha pensado em competir mesmo. Eu só queria secar e ficar saradinho. Aí cheguei em um ponto em que as pessoas me incentivaram a competir e foi muito legal", afirmou.

Ele contou que hoje se mantém na dieta, mas abre exceções para a cerveja, por exemplo. "Hoje prefiro manter uma segunda a sexta bem regrado e tomar a minha cervejinha no sábado. É mais legal", disse à Quem.

Bruno afirma que nunca sofreu preconceito por estar acima do peso. O emagrecimento foi gerado por uma vontade própria. "Fui bem gordinho, mas como sempre fiz muita comédia, nunca senti esse preconceito. Emagrecer foi uma coisa mais minha mesmo, de querer estar com a saúde bem."

Foto: Reprodução

No entanto, o ator, que voltará aos cinemas com o longametragem Minha Mãe é Uma Peça 3, e também está no elenco de O Riso do Ariano, tem visto novas portas de trabalho se abrirem após ele entrar em forma. Ele estará na série Minha Mãe É Uma Peça.

A vida amorosa também melhorou. Ele está namorando a atriz Milah Coutinho. "A automestima fica melhor e naturalmente reflete nos relacionamentos. Hoje aprendi a me aceitar de qualquer forma, mas é inegável que a autoestima melhorou depois que emagreci", contou.