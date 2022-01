Ator Douglas Silva é participante do BBB

O ator carioca Douglas Silva, de 33 anos, estará entre os famosos no grupo Camarote do Big Brother Brasil 22. Ele é o 1º ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional, pelo personagem Acerola, na série “Cidade dos homens”. Ele também interpretou Dadinho no filme “Cidade de Deus”.

Casado há 13 anos com Carolina, Douglas é pai de Maria Flor, de 10 anos, e de Morena, de 1. Criado pela avó e pela mãe, ele conta que teve uma infância muito feliz, mas que a falta de referência paterna foi um desafio.

“Não tive nenhum exemplo de pai. E eu pensava como isso ia ser. Está sendo bom, recebendo e dando muito amor. Sou pai pra caramba. Faço de tudo pelas minhas filhas. Se tiver que deixar de comer para elas comerem, eu vou deixar. Isso aconteceu com a minha mãe”, conta.

Douglas estreou na vida artística na série "Brava Gente", vivendo a criança Acerola no episódio "Pallace II". O personagem tem o mesmo nome do que viveu na série "Cidade dos Homens". Ele já teve uma banda, a Soul Mais Samba. Chegou a gravar um DVD. Era vocalista e percussionista.

Na opinião de Douglas, algumas de suas características podem ajudá-lo muito no reality. Por outro lado, o ator reforça um ponto que o preocupa em seu temperamento. “Sou muito prestativo. Um cara hilário, bagunceiro, amigo, fiel, gente boa, mas que não aceita desaforo. Não sou calmo, mas também não sou estourado. Prezo pela paz, detesto discutir, mas quando começo, é difícil parar. Vou até expor meu ponto de vista”, explica.