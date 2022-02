Ator é condenado a 20 anos de prisão por esquema de pirâmide bilionário

Zach Avery não conseguiu muito êxito em sua carreira de ator, mas, em compensação, administrou um um esquema de pirâmide que movimentou mais de US$ 650 milhões, equivalente a mais de R$ 3,3 bilhões de reais. Por isso, ele foi condenado a 20 anos de prisão.

Segundo o The Wrap, a sentença do artista foi anunciada por representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O ator convencia as pessoas a investirem na produção de filmes que seriam distribuídos por grandes grupos de Hollywood.

"Ele se colocava como um player da indústria, por meio de sua empresa… Ostentava parcerias com plataformas como HBO e Netflix para vender direitos de distribuição de filmes internacionais. Mas, como suas vítimas acabaram descobrindo, ele não era um empresário de sucesso ou alguém de Hollywood. Ele só se passava por alguém assim", informou uma das autoridades responsáveis pelo caso do ator.

Zach também foi condenado a restituir US$ 230 milhões às suas vítimas.