Ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, morre no Rio de Janeiro

O ator Flávio Migliaccio, 85 anos, foi achado morto na manhã desta segunda-feira (4), em um sítio de Rio Bonito (RJ).

"Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai", disse o advogado do ator, Sylvio Guerra, à colunista Fabia Oliveira, de O Dia.

O ator estava na cidade do Rio ontem, quando foi visto passeando na Urca, mas resolveu pegar um táxi e seguir para o sítio da família, que fica na Região Metropolitana.

Nascido em 1934, em São Paulo, Flávio Migliaccio iniciou sua carreira na TV em 1972, como o Xerife, da série Shazan, Xerife e Cia, já na Rede Globo.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, em 'Órfãos da Terra', onde ele fazia o Mamede Aud. Uma das novelas que participou, "Êta Mundo Bom", está no ar atualmente em reprise na Globo.

Além do papel de Xerife, Flávio ficou muito conhecido por viver o Tio Maneco, na série da TVE. Na Globo teve destaque nas novelas 'Rainha da Sucata', 'Perigosas Peruas', 'A Próxima Vítima', 'Senhora do Destino' e 'Passione', entre outras.

(Foto: Isabella Pinheiro/GShow)