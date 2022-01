Ator Gaspard Ulliel, de 'Cavaleiro da Lua', morre aos 37 anos

O ator Gaspard Ulliel, estrela da próxima série da Marvel, "Cavaleiro da Lua", morreu nesta quarta-feira (19) após um grave acidente de esqui. As informações são do portal Deadline.

O acidente aconteceu nesta terça e ele foi hospitalizado ainda ontem após sofrer um ferimento na cabeça. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Grenoble, na França, após uma colisão nas encostas da região de Savoie.

Nascido na França em 1984, Ulliel começou a atuar aos 12 anos, na série francesa Mission protection rapprochée. Depois de ganhar destaque no cinema de seu país, ele chamou a atenção de Hollywood e chegou a viver um jovem Hannibal Lecter em Hannibal: A Origem do Mal.

Ao longo da carreira, o ator chegou a ganhar dois Prêmios Cesar, maior honra do cinema francês. O primeiro em 2005, por Eterno Amor e o segundo em 2017, por É Apenas o Fim do Mundo. Ulliel ainda estrelou duas produções ainda não lançadas: Cavaleiro da Lua e Plus que Jamais, ambas programadas para 2022.

Ulliel deixa a esposa, Gaëlle Piétri, e um filho de cinco anos.