Ator Gustavo Mendes revela namoro com fã: 'trate de ser feliz'

O ator e humorista Gustavo Mendes apresentou aos fãs um outro fã, só que, neste caso, também seu namorado. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Uol, o rapaz se chama Paulo Guerra e é um antigo seguidor de Gustavo, que se notabilizou pelas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff.

Ainda de acordo com o colunista, os dois se conhecem há três anos e Paulo sempre interagia com o comediante nas redes sociais, comentando sobre seus projetos.

Na postagem de ‘apresentação’, com foto tirada em Arrail do Cabo, no interior do Rio, uma mensagem de incentivo para o ano que começa: “Feliz ano novo! Em 2020, faça um grande favor a si, TRATE DE SER FELIZ!”