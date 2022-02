Ator José Carlos Sanches é encontrado morto em apartamento em Copacabana

O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (25) em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

A polícia chegou até o local após denúncias de vizinhos que reclamaram do mau cheiro. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 19º Batalhão de Copacabana foi acionada para verificar a ocorrência no edifício. O local foi isolado para perícia. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do artista já estava em estado avançado de decomposição. A suspeita é de que ele tenha morrido há ao menos quatro dias.

"A 12ª DP (Copacabana) instaurou inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos", diz nota.

Sanches atuou em minisséries e novelas da TV Globo, como Água Viva (1980), Amor Com Amor Se Paga (1984), Que Rei Sou Eu? (1989), Por Amor (1997), Anos Dourados (1986), além de ter feito pequenas participações nas mais recentes O Profeta (2007) e Caras & Bocas (2009). Seu último trabalho na TV Globo foi na série "Afinal o que querem as mulheres?", exibida em 2010.