Ator José Dumont é preso em flagrante por armazenar pornografia infantojuvenil

O ator José Dumont, 72, foi preso em flagrante nesta quinta (15), no Rio de Janeiro, por armazenamento de pornografia infantojuvenil. Ele está à disposição da justiça na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) da capital carioca. A informação foi divulgada pelo programa Cidade Alerta, da Record.

"De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo", informou a polícia em nota.

O artista é investigado por supostamente ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, a quem Dumont teria oferecido ajuda financeira. A partir desse envolvimento, ele teria iniciado uma troca de beijos e carícias ímtimas como menor.

O contato entre os dois foi registrado por câmeras de segurança e as imagens usadas como base para a abertura da investigação policial. Os oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont, cumprido nesta quinta-feira.

De acordo com informação da polícia carioca, durante a operação na residência do ator foram encontrados imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescetnes, o que motivou a prisão em flagrante.

José Dumont como coronel Eudoro na novela Nos Tempos do Imperador, da Globo (divulgação/TV Globo)

O último trabalho de José Dumont na televisão foi na novela Nos Tempos do Imperador, da Rede Globo. Ele está escalado para o elenco de Todas as Flores, novela do Globoplay com estreia prevista para outubro. A emissora não se pronunciou.

Com quatro décadas de carreira, o ator, que iniciou sua trajetória no cinema em 1977 como Severino em Morte e Vida Severinatem, tem longa história na dramaturgia nacional, com imagem marcada por novelas de sucesso, como Corpo a Corpo, Terra Nostra, América, Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão e Mandacaru.

Em 1980, ele recebeu o seu primeiro Kikito de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado, por interpretar Ceará, em Gaijin – Os Caminhos da Liberdade. Ele também já conquistou o Festival de Brasília, como Melhor Ator; e no Festival do Cinema Brasileiro de Miami. Seu personagem Lambusca de O Baiano Fantasma também lhe consagrou quatro vezes como Melhor Ator no Festival de Havana, Prêmio Governador do Estado, Festival do Rio e ganhou o Grande Prêmio Brasileiro de Cinema por viver Miranda, em 2 Filhos de Francisco.