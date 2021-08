Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos, vítima da covid-19

Morreu nesta quinta-feira (12) o ator Tarcísio Meira. Ele estava internado tratando complicações da covid-19. A informação da morte foi confirmada por Tadeu Lima, assistente pessoal do casal, à revista Quem.

O ator havia sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto, com a mulher, Glória Menezes, que também foi infectada com o vírus. O quadro dela, no entanto, é mais leve.

Internação

Tarcísio estava sendo cuidado por meio da "diálise contínua", que consiste em uma remoção das substâncias tóxicas que ficam retidas quando os rins deixam de funcionar adequadamente. Enquanto isso, Glória está se recuperando em um quarto, sem necessidade de internação em UTI. O hospital confirmou que a atriz de 86 anos começou a fazer o "desmame de oxigênio nasal" no quarto.

Casados desde 1962, Tarcísio e Glória receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia da doença. Após a internação, famosos e amigos, como Glória Pires, Beth Goulart, Aguinaldo Silva, desejaram uma boa recuperação aos atores.

Carreira

Tarcísio Meira foi um dos maiores atores brasileiros. Em 1961, no começo de sua carreira, o jovem Tarcisio Meira, com 26 anos, recebeu seu primeiro prêmio. Foi o ator revelação daquele ano pelas novela Maria Antonieta. Tarcisio venceria outras vezes o troféu Imprensa ao longo de sua carreira. Foi premiado pela APCA (em 1976 e 2001), em 2005 Glória Menezes e ele receberam o Troféu Oscarito no Festival de Gramado e mais recentemente, em 2016, ganhou todos os prêmios importantes de teatro, incluindo o Shell, por sua interpretação em O Camareiro.

Aos olhos do público, ele é fundamentalmente um ator de televisão, e a lista de especiais e novelas é imensa – ocuparia o espaço desse texto. Mas Tarcisio fez também teatro e cinema. Foi o jovem Dom Pedro de Independência ou Morte, de Carlos Coimbra, e o Cristo militar de Glauber Rocha, em A Idade da Terra. Foi Quelé do Pageú no nordeste de Anselmo Duarte e foi Marcelo, o personagem emblemático de Walter Hugo Khouri em Eu. Grande Tarcisio. Nasceu em 5 de outubro de 1935, em São Paulo. Por parte de pai, há informações de que descendia da aristocracia sul-mineira e investigações genealógicas chegaram até o mítico Mártir da Independência, Tiradentes. Por parte de mãe, descendia de não menos notáveis troncos paulistas, os Arruda Botelho, os Paes Lemes, os Cerqueira César.

Em 1970, ele foi protagonista do sucesso original Irmãos Coragem (Acervo da Globo) Tarcísio Meira e Cecil Thiré em 'Roda de fogo' (Acervo da Globo) Em 1971, contracenou com Glória Menezes em O Homem que Deve Morrer (Acervo da Globo) Tarcísio Meira na novela 'A Favorita' (2008) (Frederizo Rosário/TV Globo) Tarcísio Meira, Eva Wilma e Felipe Camargo em 'Roda de Fogo', 1986 (Acervo da Globo) Estreia na Globo na novela Sangue e Areia, em 1968 (Acervo Globo) Tarcísio Meira e Glória Menezes na novela 'A Favorita' (2008) (Fredercio Rozario/TV Globo) Em 2018, ele participou da novela A Lei do Amor (TV Globo) Tarcísio Meira contracena com Vera Holtz em 'Orgulho e Paixão' (2018) (Paulo Belote/TV Globo) Durante participação no programa Conversa com Bial (Reprodução/TV Globo)

Sua estreia no teatro foi em 1957, com a peça A Hora Marcada. Na televisão, apareceu pela primeira vez num teleteatro – Noites Brancas, na TV Tupi, quatro anos depois. Também em 1961, contracenou com a também jovem Glória Menezes em outro teleteatro, Uma Pires Camargo. Casaram-se, e viraram um dos casais mais conhecidos da arte da representação no Brasil. Com Glória, protagonizou, em 1963, a primeira novela diária da TV brasileira, 2-5499, Ocupado, na Excelsior. O resto é história. Foram para a Globo, fizeram um monte de novelas, juntos e separados. Fizeram cinema, juntos (A Máscara da Traição, Independência ou Morte) e separados.

Na Globo, estrearam com Sangue e Areia, em 1968. Entre os sucessos dele estão Irmãos Coragem, Cavalo de Aço, O Semideus, Escalada (o primeiro APCA), Saramandaia, Espelho Mágico, Guerra dos Sexos, Roque Santeiro, Senhora do Destino, etc. E os especiais – O Tempo e o Vento, Grande Sertão - Veredas, Hilda Furacão, A Muralha (segundo APCA). No cinema, não lhe faltaram papéis desafiadores, incluindo o policial violento e corrupto – Mateus – de República dos Assassinos, que Miguel Faria Jr. adaptou, em 1979, do livro de Aguinaldo Silva sobre os esquadrões da morte. Com Khouri, fez também o Dr. Osmar de Amor, Estranho Amor e o filme de 1982 deu origem, mais tarde, a uma complicada disputa de direitos autorais, quando Xuxa Meneghel, convertida em rainha dos baixinhos, brigou na Justiça por sua interdição. Foi o Boca de Ouro na insatisfatória versão da peça de Nelson Rodrigues por Walter Avancini (com Claudia Raia e Luma de Oliveira) e interpretou-se a si mesmo no experimental Anabazys, de Joel Pizzini e Paloma Rocha.

Chegou a um ponto em que não era só um ator. Virou uma instituição brasileira – uma persona no imaginário do público, que olhava para Tarcisio e conseguia ver, por meio dele, toda uma história do audiovisual, cinema e TV, no País.