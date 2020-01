Atores da Televisa morrem ao cair de ponte durante ensaio para série

Foto: Reprodução

Os atores Jorge Navarro Sanchez e Luis Gerardo Rivera, da série mexicana ‘Sin Miedo a la Verdad’, que pertence à emissora Televisa, morreram ao cair de uma ponte na Cidade do México, nessa quinta-feira (16), durante ensaio nas gravações da terceira temporada da série.

“Televisa informa com profunda dor que na noite de 16 de janeiro, em um ensaio de uma cena da série, os atores Jorge Navarro Sánchez e Luis Gerardo Rivera perderam a vida ao cair de uma ponta da locação”, diz trecho da nota divulgada pela Televisa sobre o ocorrido.

“A produção a cargo de Rubén Galindo está atendendo as autoridades da Cidade do México por conta deste lamentável incidente, que deixa nossa casa de luta. Nossas orações estão com os familiares de Jorge e Luis Gerardo, a quem estendemos nossos mais sentidos pêsames”, conclui o comunicado.

‘Sin Miedo a la Verdad’ estava indo para sua terceira temporada na Televisa, que também é produtora de novelas e seriados de sucesso no Brasil, como ‘Chaves’ e ‘Chapolin’.