Atores de 'Glee' lamentam sumiço de Naya Rivera e pedem orações

A notícia do desaparecimento da atriz Naya Rivera foi recebida com tristeza entre fãs e também entre o elenco da série Glee, na qual ela se popularizou. Os atores se mobilizaram pedindo orações para que Naya seja encontrada com viva. A atriz desapareceu depois de sair com o filho para um passeio de barco em um lago no condado de Ventura, na Califórnia. O garoto de 3 anos foi encontrado sozinho na embarcação.

A atriz Heather Morris, que viveu Brittany, par romântico de Naya na série, usou o Instagram para pedir orações e pensamentos positivos. "Nós precisamos de todas as orações possíveis para trazer nossa Naya de volta pra casa. Precisamos de seu amor e luz", pediu ela.

Harry Shum Jr, o Mike da série, escreveu apenas "orando" em sua conta no Twitter. Iqbal Theba, que interpretou o diretor Figgins, compartilhou a notícia. "Deus.. Misericórdia... Por favor", comentou.

Vanessa Lengies, que interpretou Sugar Motta, também se manifestou. "Eu a amo. Eu amo vocês. Mandando um abraço apertado".

Dot-Marie Jones, que era a treinadora Bestie, também compartilhou a notícia, demonstrando incredulidade. "Não pode ser!! Por favor continuem rezando. Te amo, garota"