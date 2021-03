Através de cursos rápidos, mulheres ganham espaço em profissões antes dominadas por homens

É inegável a força da presença feminina no mercado de trabalho atual e a prova disso é o protagonismo cada vez maior das mulheres entre as mais variadas áreas de atuação, inclusive naquelas profissões tradicionalmente dominadas por homens. A eletricista Elizabete Cerqueira, 27 anos, é um bom exemplo. No ano passado, a profissional se inscreveu em um curso de curta duração em Elétrica oferecido pelo SENAI Bahia. Durante a qualificação, ela descobriu uma verdadeira aptidão. “Admito que a ideia teve início pela curiosidade de conhecer a área, saber como funciona um circuito elétrico e aprender formas de melhorar o consumo e evitar perdas em casa”, explica.

Com o avançar das aulas, Elizabete decidiu seguir carreira no setor e até chegou a ser aprovada em um processo seletivo da Coelba, porém, em decorrência da pandemia, a seleção foi interrompida. Enquanto busca uma nova oportunidade na área, a eletricista segue ampliando seus conhecimentos. “Estou fazendo um curso na área de energia eólica e tenho a expectativa de trabalhar com isso. Fico feliz em participar desse crescimento feminino em um ramo que antes era considerado exclusivamente masculino. Acredito que essa tendência só deve aumentar pois temos total capacidade de fazer a diferença nesses mercados também”, afirma.

Casos como o de Elizabete estão longe de ser considerados isolados. No SENAI Bahia, os cursos de curta duração têm registrado uma busca cada vez maior por parte do público feminino. Só em 2020, mais de 14 mil mulheres participaram de formações profissionais oferecidas pela instituição. De acordo com a gerente de Relacionamento com o Mercado, Claudia Vianna, além dos cursos nas áreas de Elétrica, Mecânica e Construção Civil, áreas tradicionalmente procuradas pelo público feminino, a exemplo de Gestão e Alimentação, têm registrado um número recorde.

“Com o momento de transição que estamos vivendo na economia, muitas pessoas estão buscando se reinventar profissionalmente e a procura no SENAI Bahia tem sido grande, pois 95% das empresas preferem profissionais capacitados por aqui”, afirma a executiva.

Variedade

Em consonância com a proposta de busca por reinvenção profissional, Caroline França viu no curso de Eletricista de Rede de Distribuição uma oportunidade de encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho e se impressionou com a metodologia do SENAI Bahia. “Eu vim da área de saúde e estava realmente buscando uma nova oportunidade de entrar no mercado de forma rápida e sem gastar muito. Fiquei impressionada com a qualidade do curso, sem enrolação e direto ao ponto”, diz Caroline, que também participa de um processo seletivo para trabalhar na Coelba.

Com polos em toda a Bahia, o SENAI tem um portfólio com mais de 420 cursos, que são ofertados ao longo do ano, acompanhando um calendário definido pela instituição. Entre as dez qualificações mais procuradas pelas mulheres estão Confeitaria Básica, Operador de Máquina de Costura Industrial e Auxiliar de Operações Logísticas.

Metodologia

Segundo o coordenador de Cursos da Unidade Dendezeiros, Felipe dos Anjos, os cursos sazonais na área de Alimentação têm se destacado entre quem está buscando gerar renda através do empreendedorismo.

“Agora, por exemplo, estamos trabalhando o curso de Produção de Doces para a Páscoa e, com isso, aquela pessoa que já tem alguma experiência no ramo consegue se qualificar rapidamente e aproveitar o momento para ganhar um dinheiro extra ou mesmo abrir novas portas no emprego”, diz o coordenador.

Além da qualidade comprovada e a preferência do mercado, os cursos de curta duração do SENAI Bahia atendem a diversos interesses, indo desde a iniciação técnica à ampliação do conhecimento. Com carga horária média de 150h e parcelas a partir de R$ 99, a lista completa de qualificações pode ser consultada no site www.curtaduracaosenaiba.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.