Atrio planeja um novo resort na Costa dos Coqueiros e a compra de dois hotéis em Salvador

A Costa dos Coqueiros deve ganhar um novo resort, no trecho entre Guarajuba e Itacimirim. O projeto, que será dividido em quatro fases, prevê um investimento total de R$ 400 milhões, para a construção de 1,2 mil quartos. Os investidores ainda estudam a implantação de uma grande estrutura para convenções e estão definindo as áreas de lazer. “Na primeira fase do resort vamos ter 300 quartos e iremos ampliando sempre nesta proporção, até alcançarmos os 1,2 mil quartos”, explica Cesar Nunes, vice-presidente Comercial e de Marketing da Atrio Hotel Management, empresa administradora de hotéis e que atua no desenvolvimento de projetos estratégicos no turismo.

Segundo Nunes, o investidor do projeto já possui grande parte da área necessária para a implantação e está em conversas adiantadas em relação ao restante do terreno. A expectativa é de que esta fase dure mais quatro meses e, em seguida, o grupo vai correr atrás das licenças para a construção. “Se tudo der certo, dependendo do tempo para conseguirmos as autorizações necessárias, estimamos o início das obras em 2024”, diz Nunes. As conversas sobre o empreendimento se iniciaram em 2019 e estão sendo retomadas agora.

Cesar Nunes, vice-presidente Comercial e de Marketing da Atrio Hotel Management (Foto: Roberto Veiga/Divulgação)

Mas os planos da Atrio Hotel Management não se restringem apenas à Costa dos Coqueiros. A empresa está em busca de dois hotéis em Salvador e Cesar Nunes identificou inclusive dois alvos preferenciais. “A gente vê algumas oportunidades. Eu fui diretor de vendas da rede Pestana. Descer em Salvador e ver aquele prédio fechado dá uma tristeza enorme. Outro caso é o Othon”, diz. “Sabemos que os prédios foram comprados recentemente e não temos ideia de qual será o futuro deles, mas se deixarem de ser hotéis, vai ser uma tristeza enorme, além de um grande prejuízo para a cidade”, avalia, enfatizando não ter nada fechado em termos de negócio, apenas o interesse em conversar.

Atrio atua como operadora hoteleira há 34 anos, com sedes em Joinville (SC) e em São Paulo (SP). A empresa é uma das principais franqueadas Accor para as Américas e já tem presença na Bahia, no interior do estado. É a responsável pelo Ibis Alagoinhas. Nacionalmente, a empresa está se especializando na operação de hotéis no entorno de aeroportos.

Outra frente de atuação está na conversão de hotéis ou redes hoteleiras que ainda possuem gestões familiares. “O que a gente percebe é que tem muito hotel na mão de famílias, que não querem abrir mão do patrimônio, mas que não têm interesse em se manter à frente das operações. Nós temos um modelo muito interessante para estes casos”, diz.

Cesar Nunes destaca o papel de uma boa gestão hoteleira para o desenvolvimento dos destinos turísticos. “A Bahia é um dos estados mais ricos em lazer e cultura. Isso já foi tão bem explorado no passado. “Uma atuação da rede hoteleira, com produtos que dão visibilidade ao destino, é muito positiva. Isso aconteceu na época do Pestana”, exemplifica.

Salvador

Para ele, outro trunfo de Salvador é o Centro de Convenções, construído pela Prefeitura de Salvador, após o estado ter ficado sem um equipamento do tipo, desde o fechamento do espaço estadual. “Um centro de convenções por si só já é um fator de atratividade enorme, agora imagina quando é um equipamento gigantesco e muito próximo ao mar”, diz.

“O turista de eventos é um dos mais importantes na cadeia do turismo porque traz mais receitas que o turista convencional. Movimenta toda a cadeia de serviços da cidade”, destaca. “O turista que vai para um resort na Praia do Forte é importante também, mas normalmente ele tem tantos atrativos lá que nem sai do hotel”, compara. “Essa retomada será muito importante porque Salvador sempre foi muito forte, principalmente na captação de eventos médicos”, diz.

Ele finaliza falando sobre a importância de ter uma empresa como a GL Events na operação do espaço. “É a maior operadora de centros de convenções do Brasil. Ela consegue fazer um giro dentro da própria carteira dela e é provavelmente a melhor”.