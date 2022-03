Atriz Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

A atriz Ana Beatriz Nogueira, que está no ar na novela Um Lugar ao Sol, foi diagnosticada com câncer no pulmão. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A doença foi descoberta ainda em estágio inicial, após Ana precisar fazer uma tomografia por ter sido contaminada com o vírus da influenza.

No exame, foi possível encontrar um pequeno tumor. Ela deverá passar por cirurgia em maio, mês em que começam as gravações da novela Olho por Olho, e logo em seguida, deverá estar liberada para o trabalho.