Atriz de Carrossel, filha de Simony lança seu primeiro single: 'da pequena para a adulta'

A jovem Aysha Benelli, de 18 anos, conseguiu a bênção dos pais, os cantos Simony e Afro-X, para se lançar no mundo da música com o single “Outro Planeta”.

Ela conta que a música marca sua transição “da pequena Aysha para a Aysha adulta”. Em estilo de trap, a faixa foi lançada com um vídeo clipe nesta sexta-feira (19). Veja:

"Estou muito feliz com esse lançamento. A música é uma transição da pequena Aysha para a Aysha adulta, cantora de trap, gênero que mais gosto. A letra fala sobre o empoderamento feminino, dinheiro, poder, desejo. Fruto do empenho pessoal. Gosto do trecho da canção que diz: 'Desde pequena nasci pra conquista'. 'Outro Planeta' é a minha primeira conquista no meio do trap nacional, representando um avanço para minha carreira", diz a jovem.

Antes de cantora, ela foi atriz, iniciando sua carreira aos 8 anos na novela 'Carrossel' do SBT. Ela ficou conhecida por interpretar a pequena Laura.

De acordo com Aysha, o apoio dos pais foi fundamental em toda a sua trajetória. "Meus pais sempre foram minhas maiores inspirações. Comecei minha carreira com 8 anos. Minha mãe, ainda mais cedo, aos 3 anos. Por crescer no meio artístico, quando comecei a trabalhar, pude contar com o apoio familiar. Esse incentivo me permitiu psicologicamente ser criança e trabalhar", concluiu.