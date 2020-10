Atriz de Carrossel passa mal ao vivo no Domingo Legal

A atriz Fernanda Concon, de Carrossel, passou mal na manhã do domingo (4) enquanto participava do Domingo Legal, no SBT, com Celso Portiolli. Fernanda fazia uma prova que envolvia jogar bolas dentro de uma rede quando precisou deixar o palco por não se sentir bem. A atriz tem asma.

Em todo primeiro bloco do programa, Fernanda ficou no ambulatório do SBt enquanto se recuperava. Seus parceiros de time na brincadeira, Maisa Silva e Oscar Filho, seguiram sozinhos na equipe. O outro time contava com Yudi Tamashiro e os DJs Pedro Sampaio e Bárbara Labres.

Ao final da prova, Fernanda contou que era asmática e que precisou tomar um copo de água para então seguir para o ambulatório.

Ela voltou depois do intervalo, mas na primeira participação no jogo errou e fez a equipe perder tudo que tinha acumulado até então.