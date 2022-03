Atriz de 'Euphoria' estrelou em filme pornô uma semana após completar 18 anos

A atriz Chloe Cherry, famosa por interpretar a personagem Faye em "Euphoria", produção da HBO, já tinha fãs em outra indústria quando estrelou na série: a do entretenimento adulta. Uma semana após ter completado 18 anos, Chloe Cherry deixou sua vida na Pensilvânia e se mandou para Miami, onde estrelou seu primeiro filme.

Embora a fama na indústria pornô não seja o assunto preferido de Chloe, ela diz não se arrepender de ter trabalhado com isso. Ainda mais depois de ter gravado uma paródia pornô da série.

"É engraçado que as pessoas estejam reagindo a isso como 'ela foi descoberta em uma paródia pornô'. E eu digo: 'Não, não, não, isso foi uma coisa que eu fiz apenas para o meu OnlyFans há muito tempo e agora todo mundo está encontrando", declarou a atriz à Vulture.

Foi no Instagram, entretanto, que Sam Levinson, o diretor de Euphoria, encontrou a atriz. "Sam Levinson me encontrou no Instagram. Ele pediu para fazer um teste, então enviei algumas gravações. Fiquei tão surpresa que ele queria que eu fizesse um teste... foi uma honra", disse Cherry à Interview.

Antes conhecida como Chloe Culture, Cherry diz que era, inclusive, menos julgada no pornô do que na TV tradicional.

"Sempre me senti muito profissional fazendo filmes para adultos. Então, quando cheguei a 'Euphoria', não era como se estivesse entrando no set pela primeira vez. Eu já sabia o que tinha que fazer e como ouvir os diretores, mas há uma grande diferença entre pornografia e televisão. No pornô ninguém te julga, na televisão sim."