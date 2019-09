Atriz Felicity Huffman é condenada a 14 dias de prisão e multa de US$ 30 mil

Conhecida pela atuação na série Desperate Housewives, a atriz americana Felicity Huffman foi condenada a 14 dias de prisão e multa de US$ 30 mil. Ela também terá que prestar 250 horas de serviços comunitários e mais um ano de liberdade condicional. As informações são do G1.

De acordo com o site, ela pagou para fraudar um exame de admissão em uma faculdade para sua filha. O caso é parte de um amplo escândalo no qual pais ricos se valeram de fraudes para conseguirem vagas para seus filhos em importantes universidades norte-americanas.

Felicity foi a primeira a ser condenado entre os 34 pais de alunos que estão sendo julgados. “Eu só psso dizer que eu estou muito arrependida, Sophia. Eu estava com medo. Eu fui estúpida e fui tão errada", disse a atriz, citando o nome de sua filha.

Em maio, ela havia se declarado culpada em um tribunal federal em Boston em uma acusação de conspiração ligada ao pagamento de US$ 15 mil para que alguém corrigisse secretamente as respostas de sua filha no exame SAT.

Huffman está entre as 51 pessoas acusadas de participação no esquema que envolvia trapaças e propinas. Os advogados da atriz argumentaram que Huffman era apenas uma "cliente" em um esquema maior e comandado por outros.