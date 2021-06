Atriz Lisa Banes é internada em estado crítico após ser atropelada em Nova York

A atriz Lisa Banes, 65, está internada em condição crítica no hospital Mount Sinai Morningside após ter sido atropelada na cidade de Nova York. Segundo seu empresário, a atriz foi atingida por uma moto ou scooter no noroeste de Manhattan, próximo ao Lincoln Center, quando atravessava a avenida Amsterdam no caminho para a Julliard School na noite de sexta-feira, 4.

Uma ligação para a emergência foi feita por volta das 18h30 do dia do acidente, e ao chegar ao local os socorristas encontraram a atriz com traumas na região da cabeça.

O motorista teria avançado pelo sinal vermelho enquanto ela caminhava pela faixa de pedestres, e, após o acidente, fugiu sem prestar socorro. A polícia ainda não revelou a identidade do suspeito, e nenhuma prisão foi anunciada.

Lisa Banes é conhecida por aparecer em diversos programas de TV e filmes, incluindo Garota Exemplar, com Ben Affleck e Rosamund Pike, em 2014, e Cocktail, com Tom Cruise, em 1998. Ela também atuou nas séries NCIS, Nashville, Madam Secretary e Masters of Sex. (Com agências internacionais)