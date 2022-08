Atriz pornô choca internet ao mostrar seio após silicone explodir

A atriz pornô Sophie Anderson postou em suas redes sociais vídeos e fotos de como ficou seu seio após a prótese de silicone "explodir", provocando uma grande infecção. Nas imagens, é possível ver pus saindode um buraco formado no seio da atriz.

Sophie relatou que o problema ocorreu após a última cirurgia feita por ela, na Bélgica. Ela sofreu uma infecção, que ocasionou o rompimento da prótese.

"Eu só queria te dar uma atualização sobre o meu seio. Olha, já está escorrendo. Os implantes foram colocados pelo belga. Ele os colocou erroneamente porque eu tinha um buraco lá. Agora, ele deveria ter dito: 'Não, eu não vou operar'. Eu posso ter isso confirmado por muitos outros cirurgiões também, então agora o que aconteceu é que eu tenho este da frente agora escorrendo, e este apareceu também ontem à noite. Tudo isso está tentando sair", explicou.

Sophie agora está realizando uma vaquinha para reconstruir os seios. O valor do procedimento é de R$ 237,5 mil. Até agora, a campanha arrecadou mais de R$ 78 mil.

Sophie também explicou que para deixar os peitos simétricos, ela usa um saco de farinha no peito, e está tendo a ajuda do marido e dos quatro filhos nesse momento difícil.

"Eu tenho que manter minha carreira de modelo, é meu trabalho e é o que paga as contas. Quando meu implante explodiu, eu estava preocupada com minha vida, mas tenho uma família para sustentar, então fiquei preocupada com meu trabalho também", contou ao The Mirror.