Atuante no mercado, Ceará monta esquadrão ex-Bahia

O lateral direito Eduardo, o zagueiro Tiago, os atacantes Rogério e Rodrigão e em breve o meia Vinícius. Todos esses jogadores que o torcedor do Bahia conhece bem vão defender o Ceará em 2020.

O quinteto - com a ressalva de que Vinícius, embora já tenha se despedido do Atlético Mineiro, ainda não foi anunciado oficialmente pelo Vozão - representa metade das contratações acertadas pelo time cearense até o momento.

Desses cinco, dois foram emprestados pelo tricolor baiano: Tiago e Rogério. O zagueiro tem vínculo com o Bahia até dezembro de 2021 e o atacante, até maio do mesmo ano. Ambos foram cedidos até o fim dos contratos com o Esquadrão.

Os outros cinco jogadores contratados pelo Ceará são o goleiro Fernando Prass, ex-Palmeiras, anunciado na noite de quarta-feira (8); o lateral Bruno Pacheco, ex-Chapecoense; e o trio chegado do Internacional formado pelo zagueiro Klaus, o atacante Rafael Sóbis e o volante Charles, que em 2019 jogou pelo Sport. O executivo de futebol é Jorge Macedo, que trabalhou no Vitória de junho de 2018 a janeiro de 2019.

Só o Atlético Goianiense, com dez reforços já anunciados, está tão ativo no mercado quando o Ceará entre os 20 clubes que disputarão a Série A nesta temporada. A equipe alvinegra, que terminou o Brasileirão passado em 16º lugar e se livrou do rebaixamento somente na última rodada, vai para sua terceira temporada seguida na elite nacional, um recorde do clube na era dos pontos corridos. Já o time goiano conseguiu o acesso na Série B 2019.