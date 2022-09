Audiência de instrução do caso Sattia Lorena é realizada em Salvador

Aconteceu nesta segunda-feira (26), a audiência de instrução do caso da médica Sattia Lorena, que acusou o médico e ex-namorado, Rodolfo Cordeiro Lucas, de empurrá-la da janela do apartamento onde moravam, no bairro de Armação. A informação foi dada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que declarou que não há, até o momento, informações sobre o resultado da audiência sobre o caso, que segue em segredo de justiça.

Procurado, o Ministério Público da Bahia (MP-BA), que apresentou denúncia contra Rodolfo, também afirmou não ter informações para a imprensa sobre a audiência, que tinha como objetivo coletar depoimentos das partes envolvidas e das testemunhas.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 20 de julho de 2020, Sattia caiu do 5º andar do prédio em que vivia com Rodolfo. O médico, que chegou a ser preso em flagrante, afirmou que ela tinha pulado da janela depois de uma briga, em uma tentativa de suicídio. O inquérito policial concluiu que, na verdade, houve uma tentativa de feminicídio, o que Rodolfo negou e segue negando.

Em agosto de 2021, o juiz Vilebaldo José Pereira recebeu a denúncia do MP-BA. Com isso, Rodolfo deixou de ser suspeito do crime e passou a ser réu do processo em que é acusado de cometer o crime de feminicídio na modalidade tentada. A instância ainda solicitou, por meio do promotor de Justiça Davi Gallo, que a Justiça decretasse a prisão preventiva do médico, o que não se concretizou.