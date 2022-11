Audiência pública vai discutir mudança de nome da Rua das Laranjeiras, no Pelourinho

Uma audiência pública no próximo dia 30 vai discutir a mudança de nome da Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, em Salvador. O Ministério Público estadual vai organizar o debate, que será das 9h às 12h, por meio do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac).O encontro acontecerá no auditório J. J. Calmon de Passos, situado na sede do MP no bairro de Nazaré. Interessados em participar devem se inscrever até o dai 28 (clique aqui para ver o edital de convocação).

O encontro promoverá o debate entre Ministério Público, Poder Legislativo do Município de Salvador, Prefeitura Municipal de Salvador e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan). Estão convidadas autoridades, entidades da sociedade civil e interessados em discutir o processo legislativo na Câmara de Vereadores que resultou na Lei Municipal nº 40/2022, que alterou o nome da Rua das Laranjeiras para Rua Alaíde do Feijão.

O MP destaca que a rua fica em local histórico tombado nacionalmente, o que explica a audiência. O novo nome homenageia a cozinheira Alaíde do Feijão, que morreu de covid-19 esse ano . Ela tinha um restaurante no local.

Notas técnicas do Nudephac apontam que a Rua das Laranjeiras tem esse nome desde 1760 e fica em área tombada pelo Iphan, considerada de interesse público e protegida por parâmetros legais. A promotora de Justiça Eduvirges Ribeiro ressalta que a ideia também é ter participação popular nessa decisão de renomear a rua.