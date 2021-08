Augusto Aras é alvo de notícia-crime no STF por prevaricação

Os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia-crime ao procurador-geral da República, Augusto Aras, por prevaricação.

De acordo com o portal Metrópoles, a manifestação é dirigida à ministra Cármen Lúcia, a quem os parlamentares pedem que seja encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).

Na avaliação dos senadores, Aras prevaricou ao se omitir durante os ataques de Bolsonaro e seu clã ao sistema eleitoral brasileiro. Os parlamentares também entendem que o procurador teria se omitido e recusado a atuar em relação ao “dever de defender o regime democrático brasileiro”.

Outra acusação que pauta a notícia-crime é de suposta omissão do PGR na atuação de fiscalização do cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“O comportamento desidioso do PGR fica evidente não só pelas suas omissões diante das arbitrariedades e crimes do presidente da República, mas também pelas suas ações que contribuíram para o enfraquecimento do regime democrático brasileiro e do sistema eleitoral e para o agravamento dos impactos da Covid-19 no Brasil, além de ter atentado direta e indiretamente contra os esforços de combate à corrupção no país”, defendem os senadores.

Ainda de acordo com os congressistas, Aras “procedeu de modo incompatível com a dignidade e com o decoro de seu cargo”.