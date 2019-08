Aulão de yoga leva paz e equilíbrio para o 'centro nervoso' de Salvador  

Enquanto pessoas, carros e motos seguiam em um vai e vem frenético em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador no horário do rush, nesta terça-feira (27), um grupo fazia yoga alheio a esse mundo que gira cada vez mais veloz. Os 70 alunos estenderam os tapetes no alto de um morro ou, para ser mais preciso, no helicentro VR Aviation, próximo ao supermercado GBarbosa.

Com calma, eles se alinharam e começaram com um alongamento. Logo as posições foram variando. Primeiro o pé, depois a mão como o principal centro de sustentação do corpo. Apesar do sobe e desce, do vira e mexe, a respiração precisava estar sempre controlada e a mente calma. Vendo de longe, o grupo que se movimentava ao som de músicas tranquilas e parecia envolvido por uma paz sem igual provocava curiosidade. De perto, inveja.

Atividade ajuda a combater a ansiedade e o estresse (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Segundo a professora Flávia Medeiros, da academia Bodytech, que promoveu o evento, a paz alcançada durante os exercícios é possível porque o yoga é mais do que uma atividade física.

“Yoga é uma filosofia de vida que contempla não apenas alongamento e postura, mas ajuda na meditação, na concentração, de forma a trazer para o indivíduo uma consciência plena. Ele tem o entendimento que não é só corpo, mas que tem também a parte emocional e vibracional. Através da respiração consciente, controlada, e tranquila, o yoga ajuda a reduzir o quadro de ansiedade e estresse, por exemplo”, afirmou.

Para quem nunca fez e nem viu um atleta praticando a atividade, o yoga consiste em uma série de exercícios de alongamento, associados a uma respiração adequada, pensamentos positivos e equilíbrio de movimentos. Parece até fácil falando, mas vai fazer e depois a gente conversa. Roupas leves e pés descalços fazem parte da regra.

Exercícios exigem força e equilíbrio (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Medeiros contou que o grande desafio dos novos alunos é conseguir desligar dos problemas e do mundo tecnológico, mas quando essa fase é vencida, garante ela, não tem mais game over. “Existem pessoas que procuram a atividade porque está na moda, e outras que querem experimentar e acabam fisgadas”, contou.

O yoga pode ser praticado em todas as idades, incluindo crianças e idosos. A recomendação para os iniciantes é fazer o exercício duas vezes na semana, com média de 1h. Depois que pegar o ritmo, a atividade ser feita todos os dias. Sessões de 30 minutos já são suficientes para dar bons resultados, mas a orientação é fazer 1h a 1h30.

No total, 70 alunos e acompanhantes participaram da atividade (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A bacharel em Direito, Melissa Córdova, começou aos poucos, há dois meses, por curiosidade. Hoje, são duas aulas de 50 minutos por semana. Ela contou que os primeiros resultados apareceram na terceira semana de atividades.

“Senti uma evolução enorme em questão de flexibilidade, equilíbrio, e de concentração. Eu já fazia alongamentos e tinha anos de balé, então, já tinha facilidade com a elasticidade, mas tinha dificuldade com equilíbrio. Sou muito ansiosa, e a respiração me ajudou a melhorar. O yoga exige mais em termos de força também, para fazer os movimentos, o que acaba trabalhando a nossa musculação”, afirmou.

Postura e músculos são trabalhados durante as aulas (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Pescoço, costas, braços, pernas, e até os dedos. Nada escapa dos exercícios e dos alongamentos. O final da atividade é como um despertar. Espreguiça o corpo, dobra os joelhos, e fica de lado por alguns segundos. Depois senta e aos poucos vai retomando a vida. A rotina pode estar agitada, o mundo pode estar girando mais veloz, mas será a sua vez de pedir um pouco mais de paciência.