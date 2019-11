Aulão do Comprova vai ensinar como verificar conteúdos falsos nas redes

O Projeto Comprova, uma coalizão formada por veículos de mídia para combater a desinformação, vai realizar na próxima terça-feira (12) um aulão gratuito sobre como checar conteúdos falsos ou enganosos nas redes sociais. O evento vai acontecer a partir das 9h na Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, será transmitido ao vivo pelo CORREIO, que integra a coalizão do Comprova este ano, e por todos os veículos que compõem o grupo.

O aulão vai contar com a presença do editor-chefe do Comprova, Sérgio Lüdke, que contará como tem sido a operação do Comprova 2 sob o foco de políticas públicas governamentais. Sérgio e a equipe do Comprova também mostrarão como não cair em 'fakes', como se proteger da desinformação e como parar de propagar contepudos falsos nas redes.

Os jornalistas participantes desta segunda edição do Comprovfa receberam treinamento seguindo a metodologia da First Draft, que idealizou o projeto. Alguns dos recursos utilizados pela equipe serão compartilhados durante o aulão, como ferramentas de busca reversa de imagens e vídeos e dicas para desconfiar de conteúdos que não tenham uma fonte identificada que chegam aos celulares e às mídias digitais.

Além do CORREIO, também compõem a coalizão do Comprova este ano a AFP, Band.com.br, BandNews FM, BandNews TV, Canal Futura, Correio do Povo, Estadão, Exame, Folha de S. Paulo, Gaúcha ZH, Gazeta Online, Jornal do Commercio, Metro Jornal, Nexo, Nova Escola, NSC Comunicação, O Povo, Poder 360, Rádio Bandeirantes, revista piauí, SBT e UOL.

