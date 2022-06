Aulão gratuito fará revisão de conteúdos para o concurso da Sefaz

Ainda dá tempo de estudar para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), que acontece no próximo domingo (5), em Salvador. Ao todo, cerca de 15 mil pessoas farão a prova.

Para orientar os candidatos, algumas aulas online serão ministradas por professores do Gran Cursos Online, especializado na preparação para concursos. O conteúdo é aberto a todos, sem necessidade de ser aluno da instituição.

Na sexta-feira (3), haverá um aulão sobre o conteúdo da Legislação Tributária do Estado da Bahia com o professor Diego Degrazia. No sábado (4), véspera da prova, ocorrerá uma revisão geral dos conteúdos.

Confira a programação completa da revisão de véspera:

8h - Revisão de Véspera | Direito Constitucional - Aragonê Fernandes

9h - Revisão de Véspera | Direito Administrativo - Gustavo Brígido

10h - Revisão de Véspera | Língua Portuguesa - Claiton Natal

11h - Revisão de Véspera | Direito Tributário - Ricardo Alexandre

12h - Revisão de Véspera | Contabilidade Geral - Feliphe Araújo

13h - Revisão de Véspera | Informática básica - Mauricio Franceschini

14h - Revisão de Véspera | Raciocínio Lógico-Matemático - Josimar Padilha

15h - Revisão de Véspera | Estatística - Josimar Padilha

16h - Revisão de Véspera | Legislação Tributária do Estado da Bahia - Diego Degrazia

17h - Revisão de Véspera | Noções de Igualdade Racial - Ismael Souto

O concurso da Sefaz vai selecionar 49 candidatos, que ocuparão vagas de carreira de agente de tributos estaduais, de nível superior. Ao todo, foram feitas 14.987 inscrições. A remuneração inicial, acrescida das gratificações, pode chegar a R$ 13.111,66.