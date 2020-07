Aulas, eventos e transporte intermunicipal seguem suspensos até 31 de julho

O decreto que suspende aulas, eventos e transportes municipais na Bahia foi prorrogado até o dia 31 de julho. O documento foi publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial deste sábado (11) e é válido para todo território baiano.

Com isso, as aulas nas redes pública e privada e as atividades que envolvem aglomeração de pessoas , religiosos, shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeatas, aulas em academias de dança e ginástica, além da abertura e do funcionamento de zoológicos, museus, teatros, dentre outros, seguem proibidos de serem realizados.

O decreto já estava em vigor e tinha validade até este domingo (12), mas foi prorrogado mais uma vez.

Em relação ao transporte, a suspensão ocorre em 385 cidades baianas. Além dos municípios que já constavam na lista, também passam a ter restrições Central, Iramaia, Lafaiete Coutinho, Macaúbas, Marcionílio Souza, Mirante e Saúde, que foram incluídos neste sábado.

Nesta sexta-feira (10), o governador Rui Costa também informou que os jogos de futebol, que poderão ocorrer sem a presença da torcida, não poderão ser realizados na Arena Fonte Nova. O estádio funciona como Hospital de Campanha e abriga pacientes infectados pelo coronavírus em leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva.

“Entendemos que a Arena Fonte Nova não deve ser utilizada até porque, para a plena alegria e comemoração do futebol e jogadores é melhor que os jogos sejam realizados no estádio de Pituaçu”, disse o gestor estadual.