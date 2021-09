Aulas presenciais da rede municipal retornam na próxima segunda (27) em Salvador

O prefeito Bruno Reis anunciou que as aulas das escolas municipais de Salvador voltam a ser totalmente presenciais a partir de segunda-feira (27). A decisão foi informada durante o evento de inauguração da Cidade da Música da Bahia, na noite desta quinta (23).

As aulas da rede municipal têm funcionado no modelo híbrido desde 23 de agosto. A retomada presencial ocorrerá em 412 escolas da educação infantil e do ensino fundamental, atingindo 151 mil alunos e 8 mil professores.

O tema do retorno presencial já havia sido levantado na terça-feira (21), quando o prefeito comentou sobre o assunto durante a assinatura da ordem de serviço para a requalificação da Lagoa da Timbalada, no bairro do Cabula.

“A rede privada já voltou de forma presencial, e nosso desejo é ter as condições para poder voltar a partir de segunda-feira com as aulas presenciais na rede pública municipal”, declarou na terça-feira.

Vacinação

Em Salvador, 2.030.214 já se vacinaram. Destas, 1.150.358 estão imunizados com duas doses ou dose única. Outras 22.110 já receberam três doses.

Já a Bahia tem 9.698.519 de vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no final da tarde desta quinta-feira (23).

O Estado já vacinou 76,67% da população baiana acima dos 12 anos (estimada em 12.732.254) - com, pelo menos, a primeira dose.

Nas últimas 24 horas, ainda foram registradas 10 mortes e 555 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,05%) e 414 recuperados (+0,03%), na Bahia. Segundo o boletim epidemiológico desta quinta, dos 1.230.812 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.201.310 já são considerados recuperados, 2.704 encontram-se ativos e 26.798 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.532.214 casos descartados e 236.361 em investigação. Na Bahia, 52.019 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.