Aumento da ocupação de UTI covid e fator RT acendem alerta na prefeitura

A ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 em Salvador voltou a subir e acendeu um alerta na prefeitura. Além disso, o índice transmissão da doença na cidade também está subindo (fator RT).

As informações foram divulgadas pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (6), que fez mais um apelo para que as pessoas concluam o ciclo vacinal. "Não quero ter que voltar a abrir leitos de UTI. Hoje subiu para 40% o índice de ocupação, o fator RT tá aumentando, é preciso se vacinar. o prefeito tem muita fé, acredita na ciência e nas três doses de vacina", disse.

O índice transmissão da covid em Salvador teve um aumento de 10% e agora está em 0,97. Quando este número fica acima de 1, significa aceleração da pandemia.

O prefeito disse ainda que não quer ter que voltar a adotar medidas de isolamento social, e que está focado na retomada econômica da cidade, por isso que a vacinação é fundamental.

"Por enquanto eu tô só pedindo, só apelando, mas eu não descarto adotar medidas para induzir as pessoas a se vacinarem. O presidente da Câmara aprovou projeto de lei que obriga os servidores a se vacinarem, e eu posso sancionar esse projeto. Eu espero que as pessoas tenham consciência e responsabilidade. Da mesma forma, posso adotar medidas para exigir o cartão de vacinação em dia para entrar nos lugares", disse.

Ele ressaltou que o mutirão de vacinação no fim de semana teve baixa adesão. "Ontem foi um dia muito ruim de vacinação, a chuva atrapalhou muito, e dia de domingo as pessoas não estão indo se vacinar, mas espero que hoje a gente volte a vacinar como vínhamos fazendo. Ainda tem um universo de 350 mil pessoas que estão com a segunda dose ou dose de reforço em atraso, e é muito importante concluir o ciclo vacinal".