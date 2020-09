Autoestima do jovem preto é tema do single Bafana que Yan Cloud lança em setembro

O cantor e compositor soteropolitano Yan Cloud lança, nesta sexta-feira (18), o single ‘Bafana’ acompanhado de um clipe. A canção, que poderá ser conferida nas principais plataformas de streaming, chegará como um grito de guerra e estende o tapete vermelho para o próximo álbum do artista, intitulado "PINKBOY". Com a letra da música, Yan propõe uma reflexão sobre o que é ser um garoto jovem negro e periférico.

“Uma das inspirações para escrever Bafana além o trecho destacado na introdução que pertence ao filme Invictus que retrata a jornada da Seleção Sul-Africana na conquista da Copa do Mundo de Rugby de 1995, é a reflexão de como podemos inspirar pessoas ao nosso redor, desde a autoestima até a mudança de suas próprias expectativas, principalmente nas periferias onde a carência de representatividade e incentivo ainda é grande. ”, diz o artista.

(Divulgação)

O clipe evoca objetos futuristas com o resgate da cultura negra ancestral dentro do universo PINKBOY através de metáforas visuais e elementos monocromáticos. O figurino rosa e afro afirma o pertencimento daquele momento ao universo de Yan, é raro encontrar roupa afro na cor rosa, principalmente em salvador que todo tecido afro tem as cores voltadas as cores dos orixás. Existe uma entidade rosa no clipe, ela é esta e abençoa Yan.

O projeto foi roteirizado e dirigido por Mariana Ayumi e Bruno Zambelli, teve direção fotográfica de Lucas Raion e assistência de Ramires AX, montagem e finalização de Paulo Alberto, produção de Nei Mhc e assistência de Faustino Beats, figurino e beleza por Joana, Julia Altahyde e Babi Soares, e o elenco composto por Yan, Brisa Òkun e Ícaro Sanches.

Com lançamento previsto para outubro, o álbum PINKBOY conta com sete faixas, incluindo "Bafana". Em suas músicas, Yan Cloud aborda sempre questões de cunho social e racial e traz em seus versos a potencialização da autoestima preta e valorização do relacionamento afrocentrado. A sua musicalidade traz misturas de ritmos como rap, trap e o funk, imprimindo a sua identidade dentro do que se entende de música pop. Além de utilizar a cor rosa como um símbolo de revolução.

Yan surge na cena musical baiana em 2015 com lançamento de uma série de singles. Em 2017, lançou o EP “Alívio”, primeiro trabalho solo, que ficou em oitavo lugar entre os melhores álbuns baianos do ano, em votação popular no site Elcabong. Em 2018, foi destaque na playlist oficial do Spotify R&B Brasil e, ainda, capa da playlist Rap Sex Tape.

Em 2019, em parceria com Nêssa e Nininha Problemática, lançou a música “Que Calor” com um clipe que já alcançou mais de 87 mil visualizações no YouTube.

Daí em diante, participou do Carnaval, turnê pelo Sudeste juntamente com Faustino Beats e no final de 2019 cantou no Festival da Virada Salvador. Em 2020, o cantor se destacou na cena soteropolitana ao cantar todos os dias do Carnaval, no palco do Seja Origens, Camarote Expresso 2222 e no trio de Psirico e Pablo Vittar. No momento, Yan se prepara para o lançamento de seu segundo álbum, PINKBOY.