Autônoma é eleita Miss Plus Size em Santo Antônio de Jesus

Moradora do bairro de Amparo, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, a autônoma Tainara Araújo, 24 anos, foi a grande vencedora do 1º Concurso Beleza Plus SAJ, realizado no final de semana no Centro Cultural da cidade.

O 2º e o 3º lugar do concurso, realizado pelo Movimento Vai Ter Gorda, ficaram com as candidatas Monique Fróes e Maíra Garcia, respectivamente. Entre as 16 candidatas, também havia partipantes de outras cidades vizinhas como São Felipe, Varzedo e Nazaré.

O Concurso de Beleza Plus SAJ foi idealizado por Adriana Santos, 1ª Miss Plus Size Bahia e coordenadora nacional do Movimento Vai Ter Gorda.

Segundo ela, o evento tem como objetivo libertar a mulher de discriminações e estereótipos produzidos erroneamente pela história e pela mídia, afirmando que a mulher gorda, além de ser curvilínea, possui também charme, bom humor, elegância, inteligência e sonhos como toda mulher.

“Terei o imenso prazer de representar todas as mulheres, como um todo, em Santo Antônio de Jesus. Em 2007, tive a experiência em participar de um desfile, O Peróla Negra. Em 2018, também participei de um desfile no Evento Sarau Preta e Gorda. E agora tive a honra de ser coroada a primeira Miss Beleza Plus Size Saj do meu município”, comemorou a vencedora, que também anunciou algumas prerrogativas do título recebido.

“Vamos combater todo tipo de preconceito, contra as mulheres gorda e mostrar que gorda pode, sim! Não à gordofobia!”, concluiu.

O evento, realizado na noite de sábado (11), no Teatro do Centro Cultural de Santo Antônio de Jesus, teve apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura local, através do Prêmio Gran Mestre Roque. Durante o evento ainda houve a premiação com o troféu Telma dos Anjos para mulheres que têm notável trabalho de empoderamento feminino.