Autor de quatro gols, Rodallega canta e dança 'Ai se eu te pego'

Rodallega foi o grande nome da noite. O atacante do Bahia marcou quatro gols sobre o Fortaleza neste sábado (4) e garantiu o triunfo por 4x2, em Pituaçu. Ajudou o time a encerrar um jejum de sete rodadas sem ganhar na Série A, se tornou o primeiro jogador do Esquadrão a marcar quatro vezes no Brasileirão... E ainda deu show de carisma fora de campo.

Em entrevista após a partida, o colombiano aprendeu sobre a tradição de pedir música no Fantástico, da TV Globo, quando um atleta faz três gols em uma mesma partida. E, de início, escolheu nada menos que o hino do clube.

"É algo novo para mim. Não sabia, mas agora estou aqui no Brasil. Acho que vou pedir a música do Bahia, o hino. Vou pedir o hino do Bahia", disse Rodallega, ao Premiere.

Depois, a entrevista foi encerrada. Mas ele voltou e mudou de ideia. Resolveu pedir o hit Ai se eu te pego, enorme sucesso de Michel Teló. Com direito a cantoria e dança ao vivo.

Quem faz três gols num jogo pede música no Fantástico. Mas se você faz quatro, dá pra cantar e tudo. Rodallega, do Bahia, é puro carisma pic.twitter.com/HM792mX3Az — ge (@geglobo) September 5, 2021

Antes do jogo, a torcida do Bahia fez um protesto em frente ao estádio de Pituaçu. Para Rodallega, a manifestação ajudou ao Bahia a reencontrar o caminho dos triunfos.

"Essa pressão da torcida antes do jogo foi muito boa para nós. Fizemos um trabalho muito bom, corremos para c..., jogamos muito bem, ficamos concentrados e pegamos o três pontos. É o mais importante para a torcida, para nossa equipe, para todo mundo no Bahia", afirmou.

O colombiano ainda pegou a bola da partida, para levar para casa.

"Um prêmio ao trabalho, constância, esforço, dia a dia praticando muito. Não só aqui no Bahia, mas em toda minha carreira. Faço no dia a dia um esforço grande. É um prêmio ao esforço para minha família, que fica em casa esperando. Estou muito contente", comemorou Rodallega.