Autos: Rodamos na Série S, versão mais completa do Jeep Compass

Com preço inicial de R$ 121.990, o Jeep Compass é um fenômeno de vendas. No ranking de emplacamentos dos SUVs, no acumulado das vendas entre janeiro e abril, ele fica atrás apenas de dois modelos: Renegade, também da Jeep, e do Volkswagen T-Cross. Ou seja, está na frente de veículos como Nissan Kicks, Hyundai Creta, Honda HR-V e Ford EcoSport, opções mais baratas e com carrocerias menores.

Tampa do porta-malas tem abertura e fechamento elétricos (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

A versão mais completa do Compass, a Série S, custa R$ 205.990. Movida a diesel e com tração nas quatro rodas, essa configuração oferece de série itens como piloto automático adaptativo, assistente de estacionamento, aviso de colisão frontal com frenagem automática e monitoramento de mudança de faixa. Há também o monitoramento de ponto cego e o controle automático de farol alto.

Em relação ao conforto os destaques são o teto solar panorâmico, o banco do motorista com ajustes elétricos, a partida remota, o sistema de som Beats de 506 Watts com oito alto-falantes e subwoofer e tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos.

Painel do Jeep Compass (Foto: Jeep)

O design tem detalhes exclusivos da série como o acabamento grafite das rodas (de 19 polegadas), logotipos e contornos dos faróis de neblina e das fendas da grade dianteira. Por dentro, as molduras das saídas de ar e da alavanca e o revestimento de teto são pretos.

Confira o vídeo e veja as impressões que Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, teve sobre esse Jeep produzido em Pernambuco.

