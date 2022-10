Auxílio Brasil: beneficiários tem até o dia 14 para atualizar cadastro

Os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizaram seus registros no CadÚnico (Cadastro Único), só terão até a próxima sexta-feira (14) para realizar a atualização correndo o risco de perder o benefício.

A data limite tinha sido estabelecida em julho deste ano por meio de Instrução Normativa Conjunta, que estendeu por mais três meses o prazo cadastral, que terminaria em 15 de julho.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, órgão responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, essa atualização no cadastro deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração nos dados, para que as informações do CadÚnico estejam de acordo com a realidade das famílias.

Caso você seja um dos beneficiários e não sabe se seus dados estão atualizados, basta acessar o aplicativo do CadÚnico, disponível para download: CLIQUE AQUI PARA BAIXAR.

Mas, caso você já tenha os dados atualizados, basta fazer a confirmação dos dados pelo mesmo aplicativo. Vale lembrar que, caso precise alterar algum dado, é necessário ir a um posto de cadastramento para que seja feita uma nova entrevista de atualização cadastral.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal do Commercio.