Avaliada em R$ 3 milhões, mansão dos Richtofen aparece borrada no Google Maps

Após 19 anos, os assassinatos do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marísia von Richthofen a mando da filha, Suzane von Richthofen, voltaram ao holofote por conta do lançamento de dois filmes: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais.

O crime ocorreu em 31 de outubro de 2002, em uma mansão de classe alta na zona sul de São Paulo, hoje ocupada por novos moradores.

Os amantes de true crime e curiosos em geral que tentarem encontrar o lugar no Google Maps, no entanto, encontrarão um grande borrão.

Não se sabe exatamente as circunstâncias que levaram o imóvel a ser desfocado, mas qualquer pessoa pode pedir o mesmo para casas, carros e pessoas que aparecem na plataforma.

Nestes pedidos, o usuário explica o porquê da solicitação. O pedido é enviado ao Google, que analisa e atende ou não o requerimento. Alguns exemplos de motivos são: conteúdo sexualmente explícito, assédio e ameaças, discurso de ódio, conteúdo terrorista, abuso infantil, e informações de identificação pessoal.

Mansão

Avaliada em R$ 3 milhões, segundo reportagem da Veja São Paulo de 2014, a residência tinha piscina, escritório e biblioteca, local onde Suzane ficou enquanto os pais eram mortos com barras de ferro pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

Em outubro de 2014, Suzane abriu mão da herança que receberia, e a residência onde morava com Manfred, Marísia e o irmão, Andreas, foi vendida por valor não divulgado. O local até então parecida abandonado, com pichações de repúdio nos muros. Em dezembro do mesmo ano, os novos moradores já estavam instalados no imóvel.

Ao chegarem no imóvel, os novos compradores realizaram uma grande reforma. A fachada, por exemplo, foi repaginada. Antes com tijolos à vista, portão escuro e plantas trepadeiras, a frente foi pintada com cores claras e ganhou árvores maiores.