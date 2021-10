Avaliado em R$ 50 mi: castelo 'secreto' de deputado com 37 closets é leiloado

Quem tem R$ 30 milhões 'sobrando' no branco vai ter a chance de realizar o sonho do castelo próprio. Acontece que o Castelo Monalisa, em São João Nepomuceno (MG), será leiloado no dia 30 de dezembro deste ano, às 17h. O imóvel foi construído pelo ex-deputado federal Edmar Moreira.

O parlamentar, inclusive, foi investigado em 2009 depois de ser acusado de não declarar o castelo.

Naquele ano, o imóvel era avaliado em R$ 20 milhões. Em 2021, o valor disparou para R$ 50 milhões - mas o lance mínimo no leilão será de R$ 30 milhões. A construção do castelo terminou em 1990.

Edmar Moreira ficou conhecido como “deputado do castelo”, justamente por ter sido acusado de não declarar o imóvel, que fica a 314 km de Belo Horizonte. Segundo o portal g1, na campanha de 2006, ele informou que tinha um terreno no valor de R$ 17,5 mil na cidade de São João Nepomuceno, na zona da mata mineira.

Depois do ocorrido, o deputado foi expulso do partido que integrava, o Democratas. Além disso, ele passou a ser investigado por uma série de irregularidades. Ele renunciou aos cargos de corregedor e vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara.

Segundo o g1, a área do imóvel corresponde a 280 campos de futebol. Os interessados têm 73 dias para dar lances pelo Castelo Monalisa. Veja a lista do que há no castelo: