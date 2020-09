Avança Bahia abre inscrições com três modalidades de ginástica

Com o objetivo de estimular os atletas a continuarem seus treinos diários, além de aprimorar a equipe técnica e atrair novos profissionais, o Avança Bahia já está com suas inscrições abertas. O evento, promovido pela Federação Bahiana de Ginástica, atenderá as modalidades rítmica, artística e aeróbica e acontecerá de setembro a novembro, em dois módulos.

O projeto é aberto para estudantes, professores e interessados nas modalidades de ginásticas. As inscrições podem ser feitas pelo site da Federação. As aulas serão com professores especialistas, que poderão capacitar do participante iniciante ao mais avançado.

O primeiro módulo oferecerá base para capacitar novos profissionais e atletas. Já o segundo contemplará a reciclagem e aprimoramento de técnicos e ginastas que estão em ascensão no cenário estadual e nacional.

O curso ainda formará novos árbitros para a FBG com a capacitação em três modalidades, objetivando ampliar os profissionais em novas competições.

As aulas terão a participação de professores renomados no Brasil e internacionamente. A formatação será totalmente online, usando recursos tecnológicos. A ideia do curso é ajudar no crescimento de modalidades de ginásticas na Bahia.

No fim do evento, que tem o apoio do Governo do Estado por meio da Superintendência de Desporto da Bahia - Sudesb e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes - Setre, acontecerá o Fórum Nacional de Ginástica. Nele, as modalidades vão interagir com diversos profissionais de todas as vertentes: técnica, acadêmica e multiprofissional, dividindo conhecimentos.

Cronograma:

Módulo 1

Ginástica Rítmica - Primeiros passos - de 10 a 13 de setembro;

Ginástica Artística - Primeiros passos - de 22 a 27 de setembro;

Ginástica Aeróbica - Primeiros passos - de 1º a 4 de outubro.

Módulo 2

Ginástica Rítmica - Estudo de Arbitragem - de 22 a 25 de outubro;

Ginástica Artística - de 27 de outubro a 1º de novembro;

Ginástica Aeróbica - Capacitação técnica da modalidade - de 10 a 13 de novembro.