Avenida Brasil tem melhor estreia no Vale A Pena desde 1999

“Oi, oi, oi!” Com a saudação de quem chega chegando, a novela Avenida Brasil, que passou pela primeira vez na TV aberta em 2012, mostrou que continua sendo um fenômeno em sua reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Nesta segunda-feira (7), as redes sociais foram à loucura com a volta de Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício) e companhia, que colocaram “Avenida Brasil” como o segundo assunto mais comentado do mundo no Twitter. Na mesma rede social, a atração chegou a ocupar os dez primeiros lugares entre os assuntos mais repercutidos no Brasil enquanto a atração era exibida.

Melhor estreia

O bom desempenho também se refletiu nos números da audiência. Segundo o Fórum Eplay, que acompanha as audiências televisivas, o retorno de Avenida Brasil marcou 22.5 pontos de média de audiência, com 24.1 pontos de pico e 40% de participação.

No mesmo horário, o SBT marcou 6.2 pontos, a Band 5.7, e a Record 5.6. É a maior estreia no Vale a Pena desde 1999, segundo o site.

Os destaques do primeiro capítulo foram para as presenças dos personagens Genésio (Tony Ramos) e Rita (Mel Maia), que deixaram muitos fãs emocionados.