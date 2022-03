Avenida Milton Santos: via de Ondina já tem placas com nome do geógrafo baiano

Nesta quarta-feira (2), a Avenida Milton Santos, que dá acesso a locais como o campus da Ufba em Ondina, o Zoológico e à orla do bairro, passou a contar com as placas com o nome do geógrafo baiano, que agora passou a batizar a via, chamada antes de Avenida Adhemar de Barros.

A instalação das novas placas foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis (UB), por meio de suas redes sociais, onde publicou imagens da via já com as devidas alterações. “Já temos placa na Avenida Milton Santos, em Ondina! A requalificação completa dessa avenida já está no finalzinho e vamos entregar em breve!”, escreveu o prefeito pelo Twitter.

(Reprodução/Redes Sociais) (Reprodução/Redes Sociais)

Foi o próprio Bruno Reis que aprovou a mudança no nome da via em 22 de fevereiro, sancionando a lei que surgiu como um projeto do vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB). A proposta, que surgiu após forte apelo nas redes sociais, tinha sido aprovada na Câmara de Vereadores ainda em dezembro de 2021.