Avianca cancela 210 voos em Salvador até terça-feira (14)

A Avianca cancelou 210 voos que sairiam ou chegariam a Salvador até terça-feira (14). A última atualização da lista contabiliza voos a partir da última sexta-feira (10). O aeroporto de Ilhéus, no sul do estado, também teve 20 voos suspensos nesse mesmo período, segundo o site da companhia.

Ao todo, 422 voos foram cancelados em todo o Brasil, entre sábado (11) e este domingo (12). Além disso, outros voos previstos para decolar nesta segunda (13) e nesta terça (14) também foram suspensos.

O aeroporto de Salvador foi o segundo mais afetado do país, seguido de Brasília. A pior situação foi a do terminal de Guarulhos, em São Paulo, que 119 chegadas e 119 partidas suspensas.

A lista de terminais com voos cancelados inclui Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Chapecó (SC), Confins (MG), Congonhas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Galeão (RJ), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Navegantes (SC), Petrolina (PE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santos Dumont (RJ) e Vitória (ES).

Para acompanhar a situação de algum voo específico, é possível consultar no site da companhia, atualizado diariamente.

Veja o que fazer em caso de cancelamento ou atrasos