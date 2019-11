Avião cai durante voo para anunciar sexo de bebê

As pessoas estão cada vez mais criativas na hora de revelar o sexo do bebê. E uns pais dos Estados Unidos tiveram a ideia de compartilhar com o mundo que teriam uma menina alugando um avião para que ele soltasse um líquido rosa. Mas o plano deu errado.

Equipado com 350 galões de água rosa, o avião decolou para um voo em baixa altitude na cidade de Turkey, no Texas. De acordo com a Agência Nacional de Segurança do Transporte dos EUA, o excesso de peso provocado pelo líquido da revelação fez com que a aeronavel ficasse muito lenta e perdesse sustentação, provocando a queda.

O piloto, Raj Horan, 49, não se machucou durante o acidente. Já um passageiro identificado como Jennifer Harrel sofreu pequenas escoreações.

O fato de haver duas pessoas a bordo também ajudou o acidente, já que aquele era um avião para apenas um passageiro. De acordo com a Brigada de Incêndio Voluntária de Turkey, uma das vítimas foi levado ao hospital num carro particular, já o outro foi encaminhado para uma outra cidade próxima.