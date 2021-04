Avião cai em aeroporto de BH, mata uma pessoa e fere outra gravemente

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida durante a queda de um avião de pequeno porte no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20). Segundo o jornal Estado de Minas, a vítima fatal seria o piloto da aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros mineiro (CBMG), havia três pessoas no avião. Uma delas sofreu apenas escoriações. A terceira vítima foi retirada em estado grave e foi estabilizada antes de ser conduzida um hospital no helicóptero dos bombeiros.

Ainda segundo a CBMG, o acidente ocorreu por volta das 14h. O Estado de Minas informou que, pouco antes do acidente, o avião fazia procedimentos de arremetida – que é quando o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova decolagem.

Após o acidente, o aeroporto ficou fechado por cerca de 30 minutos, mas já opera normalmente.

O avião envolvido no acidente possui matrícula PR-MLA, e trata-se de um modelo 35A, fabricado pela Learjet.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, que pertence a uma empresa de construção, está regular. A validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião é de 30 de março de 2022.

Seguindo o protocolo, uma investigação deve ser aberta pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Aeronáutica, para apurar as causas do acidente.