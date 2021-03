Avião colide com carro e deixa três mortos nos Estados Unidos

Um garoto de quatro anos de idade está entre as três pessoas que morreram na Flórida (EUA) na segunda-feira (15), após um avião colidir com um carro.

Taylor Bishop estava acompanhado de sua mãe, Megan Bishop, quando a aeronave bateu no veículo. Ambos foram encaminhados para o hospital, mas o garoto não resistiu às lesões. Megan foi liberada no mesmo dia.

O acidente aconteceu após o avião Beechcraft Bonanza decolar do aeroporto de North Perry, no entanto, problemas fizeram com que a aeronave fosse forçada a tentar um retorno.

Tanto o piloto do avião quanto um passageiro que estava a bordo faleceram. O acidente está sendo investigado pelas autoridades americanas.