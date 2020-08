Avião com 191 passageiros se parte em dois na Índia e deixa três mortos e 35 feridos

Um avião, que levava 191 passageiros, se partiu em dois durante pouso na Índia nesta sexta-feira (7). O acidente deixou três mortos e 35 feridos, de acordo com informações da CNN Brasil. A aeronave estava chegando em Dubai (Emirados Árabes) e ultrapassou a pista ao pousar.

Acidente aconteceu nesta sexta-feira, na Índia

(Foto: Reprodução/Twitter)

Um dos mortos do acidente foi o piloto da aeronave. Testemunhas locais relataram que chovia forte no momento do acidente.

A aeronave da companhia Air India Express partiu de Dubai e se acidentou no aeroporto de Koode, no estado de Kerala. Um deputado do estado disse que pelo menos o piloto morreu no acidente, enquanto a imprensa local fala de dezenas de passageiros hospitalizados.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg — ANI (@ANI) August 7, 2020

"O voo estava vindo de Dubai. Tinha mais de 185 passageiros. As operações de resgate estão em andamento, mas a chuva dificulta a tarefa", disse à AFP uma autoridade dos serviços de emergência, falando sob condição de anonimato.

*Matéria originalmente publicada em O Povo Online, nosso parceiro pela Rede Nordeste