Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford vindas da Índia chega ao Brasil

O avião trazendo as duas milhões de doses da vacina da Oxford/Astrazeneca produzidas no Instituto Serum, da Índia, chegou a São Paulo na tarde desta sexta-feira (22).O pousto ocorreu por volta das 17h20.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhou a chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carga inicialmente tinha previsão de chegar há cindo dias, no dia 17, mas a Índia acabou não liberando a exportação para o Brasil. Ontem, foi anunciado pelo govenro indiano que a autorização.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as doses estarão prontas para usar já no sábado à tarde, depois de passar por checagem de qualidade e segurança, rotulagem e etiquetagem. Depois, deve seguir para os estados.

O lote veio em voo comercial da companhia Emirates. Em Guarulhos, vai passar por trâmites alfandegários e depois seguirá em um avião da Azul para o Rio de Janeiro.

Atraso no envio

O governo indiano suspendeu a exportação de doses até iniciar o programa de imunização do seu grupo prioritário, no último final de semana. Já no início desta semana, enviou carregamentos gratuitos para países vizinhos, como Butão e Nepal.

O Brasil teve dificuldades para liberar a carga, comprada do Instituto Serum. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a dizer na quarta (20) que não havia prazo para receber o carregamento, embora tenha negado que problemas diplomáticos com a Índia tenham causado o atraso.

Ainda na semana passada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava, disse que era muito cedo para falar uma data para as exportações. O presidente Jair Bolsonaro, questionado, dizia que a viagem podia ocorrer em "dois a três dias".