Avião da Embraer faz pouso de emergência sem as rodas traseiras após pane

Um avião da Myanmar Airlines fez um pouso de emergência que chamou atenção, na manhã deste domingo (12), no horário local (noite de sábado em Brasília). O jato E-190, da empresa brasileira Embraer, operava o voo UB-103 quando teve uma pane no trem de pouso.

Assim, o piloto teve que pousar Aeroporto Internacional de Mandalay, segunda maior cidade do país, apenas com ajuda dos pneus traseiros.

Segundo o vice-diretor do Departamento de Aviação Civil da Birmânia, Ye Htut Aung, o piloto da aeronave teria tentado, em diversos momentos, baixar o trem de pouso - inicialmente por meio do computador de bordo e depois manualmente.

"Eles sobrevoaram o aeroporto duas vezes perguntando à torre de controle se as rodas estavam abaixadas, dizendo que havia um problema técnico", explicou o vice-diretor. "Eles tiveram que pousar com as rodas traseiras, o piloto foi capaz de fazê-lo com talento e não houve vítimas", completou Aung.

Especialistas da Aviação Civil local elogiaram a desenvoltura do piloto. "Proeza do piloto", definiram. Uma investigação oficial foi aberta para investigar as causas do acidente.

Além da tripulação, 89 passageiros estavam a bordo.