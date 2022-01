Avião da Gol faz pouso forçado em Petrolina após motor parar de funcionar

Um avião da Gol que decolou de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A rota foi motivada por conta de uma falha apresentada por um dos dois motores da aeronave Boeing 737-800.

Segundo o G1, o avião decolou na sexta (31), com 182 pessoas, às 17h07. Na fase de subida, foi identificada uma falha no motor direito. Aproximadamente 35 minutos depois, o avião pousou no Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina.

No áudio com a conversa entre um dos pilotos e o controle de tráfego aéreo, um alarme soa na cabine de comando. O piloto declara, então: "pan-pan, pan-pan, pan-pan". Essa palavra repetida desse modo significa que há uma situação de emergência.

O piloto explica que o motor direito apagou e que está voando em monomotor. Ele pede autorização para desviar o voo para Petrolina. Pede ainda apoio no solo do Corpo de Bombeiros e de médicos, por precaução.

Por meio de nota, a Gol informou que uma manutenção. não programada levou à mudança na rota. Disse ainda que foi detectada a necessidade de trocar a aeronave para a sequência da viagem. Diz todos os clientes foram reembarcados. O voo chegou a Guarulhos com 6h23min de atraso. Os passageiros receberam alimentação enquanto aguardavam. A empresa lamenta os transtornos.